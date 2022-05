Di seguito la rassegna delle decisioni arbitrali da moviola in Inter-Empoli, primo anticipo della 36esima giornata di Serie A:





INTER-EMPOLI ore 18.45

Arbitro: Manganiello

Assistenti: Berti – Galetto

IV: Marini

VAR: Banti

AVAR: Zufferli



40' - Autogol di Romagnoli: goffo rinvio del capitano dei toscani sul cross di Dimarco, palla alle spalle di Vicario. Controllo al VAR della posizione del difensore dell'Inter, regolare.



31' - Barella cade in area e si lamenta per la spinta di Bandinelli, Manganiello lascia proseguire: proteste veementi



22' TOLTO RIGORE ALL'INTER - Calcio di rigore assegnato e poi tolto all'Inter: Barella atterrato da Parisi, Manganiello dopo un po' indica il dischetto. Dopo l'on field review, l'arbitro torna sui suoi passi: niente rigore, Parisi colpisce nettamente prima il pallone.



16' - Barella sfiora il palo con una splendida conclusione, ma il guardalinee segnala un fuorigioco.



10' ANNULLATO GOL DEL 2-0 ALL'EMPOLI - Zurkowski, servito da Pinamonti, trova la rete del 2-0, ma Manganiello annulla per offside della punta ex Inter. Banti al Var conferma, dubbi nel comprendere se il rinvio del difensore dell'Inter sia una giocata e rimetta in gioco lo stesso Pinamonti.