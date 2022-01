: Attento nelle uscite, gioca con buona personalità. L’intervento su Cutrone, un po’ sfortunato e un po’ goffo, gli causa l’autogol.Sul centro-destra, sempre puntuale negli interventi, non sbaglia mai il tempo. L’errore lo commette in area avversaria, quando non calibra bene un comodo colo di testa.: Primo tempo di grande concentrazione, poi perde qualche colpo e al 75’ un suo liscio manda in porta Cutrone, per fortuna dell’Inter c’è Radu a dirgli di no. Va in difficoltà e sbaglia anche qualche lettura difensiva, ma si fa perdonare tutto quando al 90’ va in area avversaria e segna un gol alla Boninsegna. Come fosse un centravanti navigato, fa scendere il pallone quanto basta e poi quasi in sforbiciata, incrocia il destro all’angolino per il 2-2 in extremis.: Soffre un po’ Bajrami, che non gli dà riferimenti.(Dal 20’ s.t.: Alza il ritmo e riparte con continuità, anche se sbaglia molti cross e qualche scelta).: Partita gagliarda, condita anche da due assist e tante tante sgasate.: Tra i migliori in campo fino al momento della sostituzione. Esce contrariato ma si accomoda in panchina e si gode il match.(Dal 19’ s.t.: Su tutti i palloni, con furia).: Fatica a fare ciò che gli chiede Inzaghi e con lui in mezzo il palleggio zoppica.: L’Inter lo ha tolto dal mercato e lo terrà fino a giugno, ma evidentemente ciò non basta a renderlo meno distratto. Sbaglia tanto.(Dal 20’ s.t.: Mette la sua qualità al servizio della squadra, con il suo ingresso la manovra trae beneficio).: Gioca a sinistra per lasciare spazio a Dumfries sull’altra fascia. Poche iniziative.: Le cose migliori le fa quando si defila e per un attaccante non è mai una bella notizia.(Dal 4’ p.t.s.: Quanto è strano il calcio. Con un piede è già a Genova, con l’altro fa il gol del 3-2 e manda avanti l’Inter in Coppa Italia).(Dal 5’: Gol e assist, il leone ruggisce ancora. Ha ragione: deve giocare).: Altri 120’, ma l’Inter ne esce ancora a testa alta. Da rivedere i primi 30’ del secondo tempo.: Mura Dumfries, lanciato a rete da un errore di Viti. Bravo anche in occasione del doppio intervento su Lautaro, non angolatissime le conclusioni, ma da distanza ravvicinata. Incolpevole sui tre gol nerazzurri.: Dumfries accelera e fa male, lui esce raramente dalla sua metà campo.(Dal 40’ s.t.: Entra per dare vigore alla difesa, non riesce a perseguire l’obiettivo).: Sanchez gli fa vivere una pessima serata. Perde palloni pericolosissimi.: Scaltro e un po’ falloso. Si aiuta sempre con il fisico, spesso al limite.: Non brilla per spinta, scolastico.(Dal 26’ s.t.: Entra un fresco Perisic dalla panchina e per lui, se: Tra le linee crea qualche problema ai nerazzurri, specie al rientro dagli spogliatoi dopo il primo tempo, quando l’Empoli costringe l’Inter ad arretrare.Dal 7’ p.t.s.: In cabina di regia con buona personalità, ma cala alla distanza. Ci prova su punizione, niente di speciale.: Dal suo lato l’Inter penetra agevolmente e Andreazzoli lo lascia negli spogliatoi al termine dei primi 45’.(Dal 1’ s.t.: Un paio di tocchi di troppo in uscita e la frittata che manda in porta Sensi per il 3-2: Andreazzoli non è contento del suo approccio e dopo un paio di tentate sveglie, decide di toglierlo dal campo.(Dal 1’ s.t.: L’Inter gli concede tanto spazio in area di rigore e lui, con quella tecnica che si ritrova, si accomoda il pallone sul sinistro e calcia all’angolino. Ha tante soluzioni e toglie all’Inter quei punti di riferimento che nel primo tempo le avevano fatto comodo).: Indemoniato, sente aria di derby e lotta su ogni pallone. Impegna continuamente la difesa nerazzurra ed è suo il colpo di testa del 2-1 che sbatte sotto ala traversa e trova la deviazione di Radu prima di infilarsi in rete. Tecnicamente un autogol, ma c’è tanto di suo.: Si perde tra le maglie della difesa nerazzurra, non ne prende una.(Dal 1’ s.t.: Ottima qualità in palleggio e buona gamba. L’Empoli cresce anche grazie alle sue idee).: Comprende le difficoltà della propria squadra e negli spogliatoi cambia formula, indovinando tutti i correttivi. Poi l’Inter ricorre a qualche titolare in più e con un pizzico di fortuna riagguanta il match allo scadere. Buona prestazione della sua squadra a San Siro.