Inter-Empoli: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

(lunedì 1° aprile con calcio d'inizio alle ore 20.45) è il posticipo che chiude la 30esima giornata di campionato in Serie A. Reduci dall'eliminazione in Champions League sul campo dell'Atletico Madrid e dal pareggio in casa col Napoli prima della sosta per le nazionali con tanto di polemiche per le accuse di razzismo da parte di Juan Jesus contro Acerbi che non è stato squalificato dal giudice sportivo, i nerazzurri cercano un ritorno alla vittoria a San Siro per consolidare il primo posto in classifica sulla strada dello scudetto della seconda stella. Dall'altra parte i toscani vengono da tre sconfitte consecutive per 1-0 contro Cagliari, Milan e Bologna. Arbitra Dionisi, assistito da Valeriani e Fontemurato con Monaldi quarto uomo, Marini e Mariani al Var. Occhio ai cartellini: diffidati Pavard, Mkhitaryan e Lautaro da una parte; Grassi dall'altra. Nel prossimo turno di campionato l'Empoli gioca in casa sabato sera contro il Torino, l'Inter fa visita all'Udinese nel posticipo del lunedì.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Inter-Empoli in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Partita: Inter-Empoli.Data: lunedì 1 aprile 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 20.45.Canale TV: Dazn.Streaming: Dazn.- La partita Inter-Empoli viene trasmessa in diretta sull'app Dazn, in streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, consolo di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

- Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo, con commento tecnico di Marco Parolo.- Simone Inzaghi recupera Sommer e Carlos Augusto almeno per la panchina, oltre a Sensi. De Vrij si aggiunge agli infortunati Arnautovic e Cuadrado. Davide Nicola sceglie Fazzini al posto dello squalificato Maleh a centrocampo, in attacco l'ex milanista Niang parte favorito su Cerri e Caputo. In difesa ancora indisponibile Ebuehi, ballottaggio tra Pezzella e Cacace sulla fascia sinistra.INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Marin, Fazzini, Pezzella; Zurkowski, Cambiaghi; Niang. All. Nicola.