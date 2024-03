Squalificati Serie A: un turno a Pellegrini e a Theo Hernandez, la decisione su Vlahovic

Redazione CM

Sono arrivate le decisioni del Giudice sportivo in merito alle sfide del weekend del 29esimo turno di Serie A. Questi i giocatori squalificati, tutti per un turno.



CALCIATORI ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



VLAHOVIC Dusan (Juventus): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara.





CALCIATORI NON ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



BONDO Warren Pierre (Monza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



ERLIC Martin (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



HERNANDEZ Theo Bernard F. (Milan): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Decima sanzione).



MALEH Youssef (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).



PELLEGRINI Lorenzo (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



PELLEGRINI Luca (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).





ALLENATORI



NON ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA; GIÀ DIFFIDATO (QUINTA SANZIONE)



BARONI Marco (Hellas Verona)





DIRIGENTI



ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



ACCARDI Pietro (Empoli): per avere, al 32° del secondo tempo, rivolto una critica irrispettosa agli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.