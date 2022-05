La volata scudetto si infiamma nel primo degli ultimi tre round del campionato. Ldi Simonetorna in campoa San Siro contro l'di Aurelio, nel primo anticipo dellan scena il venerdì per i nerazzurri, a causa della finale di Coppa Italia, in programma mercoledì prossimo alle 21 allo Stadio Olimpico di Roma contro la Juventus: i nerazzurri devono assolutamente centrare i tre punti, per portarsi provvisoriamente al primo posto della classifica a +1 sul Milan, in attesa del match dei rossoneri in scena domenica sera contro il Verona. Serve vincere e sperare nel passo falso dei rossoneri, in attesa delle sfide contro Cagliari e Sampdoria, contro i toscani ormai salvi, ma memori della retrocessione di tre stagioni fa proprio a Milano contro l'Inter di Spalletti. Sfida nella sfida quella tra Lautaro Martinez e l'ex Andrea Pinamonti, 17 e 12 gol fino ad ora.- L'Inter è imbattuta da 13 sfide di Serie A contro l'Empoli e nelle ultime otto ha ottenuto otto successi, realizzando una media di due reti a partita - l'ultima vittoria toscana è stata per 1-0 con autogol di Marco Materazzi il 30 aprile 2006. L'Empoli ha perso tutte le ultime otto gare di Serie A contro l'Inter: mai nella sua storia nella competizione la squadra toscana ha messo in fila nove sconfitte consecutive contro una singola avversaria (otto anche contro la Juventus tra il 2014 e il 2019). Inter ed Empoli non hanno mai pareggiato in casa dei nerazzurri in Serie A: 12 i successi lombardi contro l'unico degli azzurri, arrivato il 18 gennaio 2004 grazie alla rete in extremis di Tommaso Rocchi. L'Inter ha conquistato 75 punti a tre giornate dal termine del campionato per la quinta volta nell'era dei tre punti a vittoria: nelle precedenti occasioni ha sempre vinto lo Scudetto - tuttavia i nerazzurri hanno 10 punti in meno della scorsa stagione (85 in 35 gare). L'Inter ha vinto finora tutte le cinque sfide di questa Serie A contro le squadre neopromosse: i nerazzurri potrebbero ottenere il successo in tutte le gare stagionali di campionato contro le formazioni provenienti dalla Serie B per la prima volta dal 2002/03 (otto su otto in quell'occasione). L'Empoli è la squadra che ha subito più gol nel girone di ritorno di questa Serie A: 31, seguito da Sassuolo (30), Venezia e Salernitana (entrambe 29 prima del recupero di giovedì) - in questo periodo ha raccolto solo 10 punti, meglio del solo Venezia. Questa sfida vede affrontarsi la squadra che ha segnato più gol di testa (18 l'Inter) e quella che ne ha realizzati meno (tre l'Empoli) con questo fondamentale nella Serie A in corso - l'Inter ne ha messi a segno due proprio nell'ultima gara contro l'Udinese ed è a soli due dal suo record con questo fondamentale dal 2004/05 in avanti (20 nel 2019/20). Lautaro Martínez ha preso parte a quattro gol nelle ultime quattro presenze di Serie A, grazie a tre reti e un assist - complessivamente ha realizzato 17 gol in questo campionato, pareggiando la sua miglior stagione a livello realizzativo in Serie A (17 anche nello scorso campionato). Ivan Perisic ha messo lo zampino in almeno un gol in tutte le sue ultime cinque presenze di Serie A (due reti e quattro assist nel parziale) - solo una volta nella competizione il croato ha registrato una striscia di sei (tra maggio e settembre 2017). Andrea Pinamonti ha esordito in Serie A con la maglia dell'Inter contro l'Empoli il 12 febbraio 2017 (11 presenze complessive con i nerazzurri nella competizione) - in questo campionato ha segnato 12 gol, uno in più che in tutto il resto della sua carriera nella massima serie italiana.Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Correa.Vicario; Fiamozzi, Romagnoli, Luperto, Parisi; Asllani, Stulac, Bandinelli; Bajrami, Zurkowski; Pinamonti