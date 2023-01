Inter-Empoli (calcio d'inizio ore 20.45) è il penultimo appuntamento della 19ª giornata di Serie A: arbitra Antonio Rapuano della sezione di Rimini, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.



INTER – EMPOLI Lunedì 23/01 h. 20.45



Arbitro: Rapuano

Assistenti: Berti - Scarpa

Quarto uomo: Marcenaro

VAR: Banti

AVAR: Fourneau



PRIMO TEMPO



31'- Ammonito anche Akpa Akpro per aver fermato Barella.



25' - Skriniar ferma fallosamente Ebuehi: primo cartellino giallo dell'incontro.



12' - L'Empoli chiede un rigore: Caputo cade in area toccato da Mkhitaryan, l'armeno interviene con gamba alta su corner e tocca il pallone e poi la testa dell'attaccante, che deve essere medicato con una vistosa fasciatura. Per l'arbitro è tutto regolare, il VAR non interviene. Accese proteste dei toscani.