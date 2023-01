La Curva Nord non si sbilancia definitivamente su Milan Skriniar, almeno per il momento. Gli ultras nerazzurri hanno spiegato la propria posizione sul difensore slovacco (in scadenza di contratto a giugno e destinato al Paris Saint-Germain) attraverso un comunicato sulla pagina Facebook ufficiale "L'urlo della Nord".



IL COMUNICATO - "OGGI CELEBRIAMO I CAMPIONI PER SKRINIAR RIMANDIAMO LE VALUTAZIONI.

Oggi è il giorno del ritorno dei Campioni che, Skriniar compreso, ci hanno donato una soddisfazione che vale una stagione.

La Nord ci tiene a comunicare che si dedicherà unicamente ai festeggiamenti, prima e durante la partita.

Ci preme sottolineare questo a fronte delle tante segnalazioni ed inviti ricevuti per prendere una posizione netta contro il nostro giocatore.

Tutte le valutazioni sulla sua condotta morale sono rimandate al momento in cui sarà definita la scelta per il suo futuro che insindacabilmente ne definirà lo spessore umano e la sua personale scala di valori.

Per queste ragioni invitiamo tutto il popolo interista a trattarlo ancora una volta con il rispetto che il professionista che si è dimostrato essere si è meritato fino ad oggi.

L’INTER PRIMA DI TUTTO, RINGRAZIAMO I NOSTRI CAMPIONI".