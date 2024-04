edsi affrontano a San Siro nel posticipo che chiude la 30esima giornata di Serie A: calcio d'inizio, dirige l'incontrodella sezione de L'Aquila, su Calciomercato.com gli episodi daLunedì 01/04 h. 20.45: Dionisi: Valeriani - Fontemurato: Monaldi: Marini: Mariani- Lautaro Martinez, Mkhitaryan e Pavard per l'Inter, Grassi e Gyasi per l'Empoli.41' - Luperto cade in area dopo una lieve spinta di Acerbi e chiede rigore, anche in questo caso l'arbitro Dionisi lascia correttamente giocare.

- Pavard chiede un rigore dopo una trattenuta reciproca con Zurkowski, tutto regolare per l'arbitro e il VAR non interviene. Decisione corretta.- Convalidato il gol di Dimarco: Thuram parte in posizione dubbia in avvio di azione, il VAR non può intervenire per controllare se l'attaccante francese sia o meno in fuorigioco perché il seguente tentativo di rinvio di Bereszynski è una giocata e dà il via a una nuova azione che porta poi alla rete dei nerazzurri.