Moviola Serie A, Chiesa a CM: 'L'espulsione di Vlahovic? Ecco cosa penso'

Continua anche per questa giornata, come per tutta la stagione 2023-2024 l’appuntamento della nostra rubrica SOS Arbitri con Massimo Chiesa. L'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano. Di seguito il riepilogo degli episodi della 29ª giornata di Serie A.



Empoli-Bologna 0-1

Fabbri (Var: Serra) 6

"Partita tranquilla niente di particolare da segnalare".



Monza-Cagliari 1-0

Marcenaro (Var: Paterna) 6.5

"Nessun problema, gara ben gestita".



Udinese-Torino 0-2

Colombo (Var: Marini) 6

"Ok il gol di Zapata, è in ripresa dopo l'ultima gara".



Salernitana-Lecce 0-1

Maresca (Var: Valeri) 7

"Altra gara confortante, non sbaglia e i gialli sono corretti".



Frosinone-Lazio 2-3

Rapuano (Var: Abisso)

"Buonissima gara, ormai è una certezza".



Juventus-Genoa 0-0

Giua (Var: Aureliano) 6

"Corretto il doppio giallo a Vlahovic, manca il fallo su Chiesa e il gialloa McKennie".



Verona-Milan 1-3

Mariani (Var: Mazzoleni) 6

"Buona gara, senza grandi problemi".



Roma-Sassuolo 1-0

Manganiello (Var: Sozza) 7

"Prova di spessore, molto mobile. In generale una buona direzione".



Inter-Napoli 1-1

La Penna (Var: Di Paolo) 7

"Conferma la sua grande stagione. Gara molto difficile, complicata anche da comportamenti vocali censurabili. Non perde mai il controllo anche se gli ultimi cinque minuti sono stati difficili. Bene anche sul presunto rigore per l'Inter nel contatto Thuram-Rrahmani: l'arbitro aveva indicato il dischetto ma il fuorigioco ha vanificato tutto".