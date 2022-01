Inter-Empoli è stata tre partite in una, uno spettacolo molto gradevole e c'è qualcuno che la chiama coppetta. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Tre partite in una. La prima nerazzurra, che non va oltre l’1-0 di Sanchez. La seconda tutta dell’Empoli, ricostruito da tre cambi perfetti di Andreazzoli, con risultato capovolto, 2-1, fino alla meraviglia di Ranocchia. Infine la terza, con Sensi che regala il quarto con la vincente di Roma-Lecce ed eventualmente una semifinale con Milan o Lazio. Ma l’Empoli gioca alla pari, mette paura per un tempo e sa leggere e recuperare situazioni non semplici: una piccola grande bellezza. E la chiamavano coppetta”.