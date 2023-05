è stato sostituito al minuto 45 della gara poi vintacontro il Sassuolo per un affaticamento muscolare ai flessori della coscia destra. La rincorsa all'Euroderby in programma martedì sambre quasi impossibile, e per l'argentino, chequantomeno accettabile, l'ennesimo problema fisico rischia di trasformarsi nell'ennesimacon la maglia nerazzurra in un'estate, la prossima che sarà importantissima per lui.Uno stop, l'ennesimo, che fa salire il già fin troppo ricco contatore dei giorni di assenza che, in questi due anni, ha visto CorreaDati che ovviamente non tengono poi conto delle partite successive ai rientri in cui la gestione di Inzaghi non gli ha comunque permesso di scendere in campo dal 1'(cosa che quest'anno è successacontro il Parma negli ottavi di Coppa Italia e che l'anno scorso invece non è mai accaduta). Numeri impressionanti, soprattutto per un giocatore cheperché a livello contrattuale oggi nell'attacco nerazzurro della prossima stagione oltre al'unica punta che sarebbe certa di una permanenza sarebbe proprio Correa. Perad esempio, Marotta e Ausilio dovranno trattare (se lo vorranno) con il Chelsea, mentre per Dzeko c'è fiducia, ma il rinnovo non è ancora stato messo nero su bianco. E allora che futuro si prospetta per il Tucu? Che l'investimento non abbia ripagato è ormai evidente, che davanti ad offerte concrete ed economicamente giuste possa partire anche.È questa la cifra da cui i nerazzurri dovranno partire per non fare minusvalenzaQuello che peròl frena più di tutti i potenziali investitori è invece il suoE se le prestazioni dell'ultimo mese sembravano aprire spiragli importanti per il futuro l'ennesimo stop rischia ora di compromettere tutto, anche le strategie nerazzurre sul mercato.