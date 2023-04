In gol, dopo quasi sei mesi. Joaquin Correa è tornato a lasciare il segno per l'Inter, segnando la rete del momentaneo 3-1 contro il Benfica, la quarta stagionale dopo quelle in campionato contro Spezia, Cremonese e Sampdoria, l'ultima squadra battuta il 29 ottobre scorso. Una gioia che vale molto, in risposta alle polemiche e ai fischi, da dedicare alla fidanzata e futura moglie Chiara Casiraghi, figlia di Pierluigi,, che lo ha difeso nei momenti tetri. E che ora si aspetta che il Tucu sia finalmente una risorsa, in una finale di stagione nel quale le rotazioni saranno fondamentali.L'Inter infatti è ancora in corsa in campionato, con il quarto posto obiettivo prioritario per Zhang, in Coppa Italia (deve giocare la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus dopo l'1-1 dello Stadium) e in Champions League (doppio Euroderby col Milan), significa che nelle migliore delle ipotesi, con la conquista di entrambe le finali di coppa,Servirà il contributo di tutti, anche dell'argentino, che in questa stagione anche per colpa degli infortuni, ha visto il campo per 1062'. Ora che è in salute troverà più spazio,dopo quelle con Fiorentina, Salernitana e Monza.Una finale di stagione on fire non dovrebbe cambiare il futuro dell'ex giocatore di Sampdoria, Siviglia e Lazio, destinato a fare la valigia. Semmai servirà a metterlo in vetrina, perché salvo sorprese il prossimo anno non giocherà con la maglia dell'Inter, nonostante un contratto in scadenza nel 2025 eArrivato a Milano nel 2021 per 30 milioni di euro più uno di bonus. Per non centrare una minusvalenza Marotta deve trovare un acquirente disposto a spendere quella cifra. Per l'Inter la cessione porterebbe a un risparmio sull'ingaggio: