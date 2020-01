L’Inter continua a lavorare per il colpo Eriksen a giugno. Come riportato da Sky Sport, la prima novità è che nonostante le smentite, l’agente di Eriksen è atteso nelle prossime ore a Milano. Dovesse arrivare, sarebbe per incontrare l’Inter che vorrebbe bloccarlo per giugno ma pensa anche di anticipare l’operazione: ne sta parlando con il Tottenham.