La prima da titolare di Eriksen con la maglia dell'Inter non è stata indimenticabile e la Gazzetta dello Sport evidenzia come potrebbe volerci ancora del tempo per vederlo al top.



“Per ora Christian Eriksen decide uscendo più che entrando. Ma ci sta. E’ appena arrivato, fiaccato da troppa panchina. Conte ha ritoccato il suo adorato 3-5-2 per agevolarne l’inserimento. Il danese ha faticato, ha cercato di imparare il suo nuovo mondo, quando è uscito allo scadere dell’ora di gioco, l’Inter ha trovato i gol. Serve tempo e lavoro. Quando Eriksen farà tandem con Brozovic, che ieri lo ha sostituito, sarà tutto più facile”.