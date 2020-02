Christian Eriksen, neo trequartista dell'Inter, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, rivelando il motivo della scelta del numero 24 di maglia: "Ho scelto il numero 24 perché ho avuto il 23 per molti anni, quindi diciamo che rappresenta un nuovo e più alto momento per la mia carriera. Io cercavo per me il più grande club possibile al di fuori della Premier. L’ho trovato. La carriera di un calciatore non dura abbastanza per non provare cose diverse".