Il primo nome sulla lista di Antonio Conte rimane quello di Arturo Vidal. Il cileno è il chiodo fisso dell'allenatore dell'Inter e, per accontentarlo, Marotta sarebbe disposto a tutto. Pure, come riporta La Gazzetta dello Sport, a far leva sull'agente ​Fernando Felicevich al quale verrà richiesto di lavorare ai fianchi con il Barcellona per abbassare la richiesta di 20 milioni di euro.