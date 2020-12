A poche ore dal match delle 18.30 contro l'Hellas Verona, Chistian Eriksen lascia il ritiro dell'Inter, per motivi famigliari. Il centrocampista danese ha avuto il permesso da Antonio Conte e dalla società di recarsi in Danimarca per raggiungere la moglie, Sabrina Kvist, che nelle prossime ore partorirà. Alla luce del fatto che l'ex Tottenham a gennaio potrebbe essere ceduto, quello di oggi potrebbe addirittura essere stato un addio all'Inter.