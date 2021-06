Christian Eriksen, trequartista dell'Inter e della Danimarca, parla in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro la Finlandia: "Giochiamo in casa e, se guardi il ranking FIFA, siamo favoriti, ma ogni partita è diversa - avverte il centrocampista interista. Le statistiche e le classifiche non contano una volta iniziata la partita: non importa se siamo favoriti o meno. Dobbiamo scendere in campo e iniziare bene. Noi underdog? Un ruolo che ci è stato assegnato perché abbiamo ottenuto dei buoni risultati e giocato un calcio che valeva la pena guardare. Ovviamente abbiamo molta fiducia, ma ci sono un sacco di ostacoli che dovremo scavalcare. Ora dobbiamo vedere fino a dove possiamo arrivare".



IL PRESENTE - "Inter? Non importa cosa è successo negli ultimi 18 mesi. Ogni torneo è speciale, non importa da dove vengo. Non guardo indietro, non vedo l'ora di giocare questo torneo. Il modo in cui le cose vengono viste dall'esterno e come le penso io potrebbero essere completamente diverse. Se l'Europeo si fosse giocato sette mesi fa, sarei stato ancora molto fiducioso".