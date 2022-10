Nel corso del pomeriggio l'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku ha sostenuto gli esami strumentali alla coscia sinistra, dove aveva riportato l'infortunio ormai quasi due mesi fa: gli accertamenti hanno offerto un buon esito, con il belga che dovrebbe rientrare gradualmente in gruppo, nei prossimi giorni, per essere disponibile per la panchina in occasione della sfida di sabato sera al Franchi, contro la Fiorentina, dopo 10 gare di assenza, e per il match decisivo in Champions contro il Viktoria Plzen.



IL PUNTO CON INZAGHI E LO STAFF MEDICO - Attesa quasi finita dunque, almeno per la convocazione. Previsto per domani mattina ad Appiano il punto con Inzaghi, in seguito agli esami approfonditi, e con lo staff medico, per capire se potrà rientrare immediatamente in gruppo da domani o a partire da giovedì.. Serviranno però ancora tempo e pazienza per rivederlo in forma.