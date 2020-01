Romelu Lukaku continua a far bene, a segnare e far segnare e per l'Inter è diventato imprescindibile con il suo valore di mercato che è cresciuto ben oltre il 65 milioni spesi per lui (più 10 di bonus). Secondo la Gazzetta dello Sport il suo valore è esploso superando gli 85 milioni e facendo dimenticare i 70 milioni che l'Inter prevede di incassare per Mauro Icardi, ormai un ricordo anche per i critici più accaniti.