Sebastiano Esposito, giovane attaccante nerazzurro, parla a Inter TV dal ritiro di Lugano: "Sono felicissimo di continuare questa avventura, di indossare la maglia dell'Inter e di iniziare il ritiro con la squadra: voglio continuare così, tenendo sempre i piedi per terra e con tanta umiltà. Come viviamo il ritiro noi della Primavera? Diciamo che tra un esercizio e l'altro ci parliamo, ci diciamo che siamo qui e dobbiamo quindi lavorare dando sempre il 110% come chiede il mister e di fare gruppo. E' una cosa che ci sta venendo bene, siamo contenti di essere qui. Differenze con Conte in allenamento? Sì, lui ci chiede tanto e vuole tanto. Noi siamo contenti di lavorare con lui, chiede sempre il 110% ma siamo abituati a lavorare tanto; a me piace lavorare e sacrificarmi per la squadra. Un desiderio? L'esordio in Serie A, anche se so che bisogna lavorarci tanto. Spero che si avveri presto".