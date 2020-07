Sebastiano Esposito ha compiuto 18 anni ieri. L'attaccante dell'Inter deve ancora trovare un accordo per prolungare il contratto. Fino a poco tempo fa, sembrava tutto scontato e che fosse sufficiente attendere la maggiore età (quindi ieri) per annunciare il rinnovo fino al 2025. Invece la situazione si è complicata e le parti si sono scoperte distanti, anche perché la famiglia del ragazzo ha pensato che i circa 450 mila euro proposti dall’Inter non fossero abbastanza. Secondo il Corriere dello Sport, l’asticella è stata alzata fino al doppio. E, nel frattempo, si è pure consumato un cambio di procuratore, peraltro ancora da ratificare: dallo storico Carpeggiani al gruppo Pastorello. La volontà delle parti, comunque, resta quella di arrivare un accordo e così sarà, anche se occorrerà lavorare ancora un po’. Alla fine, quindi, Esposito si legherà ancora più saldamente all’Inter e poi, nella prossima stagione, andrà a giocare in un’altra squadra.