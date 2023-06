Sebastiano Esposito non rimarrà al Bari. L'attaccante conclusa la stagione in prestito tornerà all'Inter che dovrà decidere cosa fare del suo futuro. A confermare l'impossibilità del riscatto è stato il ds del Bari, Ciro Polito, che a Sportitalia, ha confermato: "Non ci sono le basi per la permanenza di Esposito".