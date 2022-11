Possibile ritorno in Italia per Sebastiano Esposito. Dopo aver trascorso la scorsa stagione in prestito agli svizzeri del Basilea, ora l'attaccante dell'Inter è all'Anderlecht, ma a gennaio può lasciare il club belga. Sulle sue tracce c'è l'Empoli, dove gioca un'altra punta di proprietà dei nerazzurri: l'uruguaiano Martin Satriano.