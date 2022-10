Intervistato da SportWeek l'attaccante oggi in prestito all'Empoli ma di proprietà dell'Inter, Martin Satriano ha parlato del suo futuro confermando un'idea chiara in testa.



TORNARE - “Io all’Inter vorrei tornare, ma per giocare. So che devo imparare ancora tanto, ma mi sento pronto. E, d’altra parte, si impara soltanto giocando".



LAUTARO - "Lautaro lo sento più vicino alle mie caratteristiche. E’ aggressivo, ‘cattivo’, quando non fa gol si incazza come me. In allenamento parlavamo tanto, lui mi dava consigli: prova a fare così, colpisci la palla in questa maniera. Ogni tanto ci sfidavamo".



SCOMMESSE COI COMPAGNI - "Io sono molto competitivo, mi piace scommettere coi compagni d’attacco o coi portieri, mi serve per fare sempre meglio. Battere Vicario, il nostro portiere, però, è difficile: in allenamento si tuffa come in partita”.