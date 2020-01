Sebastiano Esposito, giovane talento dell'Inter di Antonio Conte, sarà il nuovo protagonista del format di Dazn 'Piedi per terra'. Il classe 2002, nell'anticipazione dell'intervista, comincia a parlare del tatuaggio sull'avambraccio destro, una citazione di una frase di Gabriele D'Annunzio e da questo si ricollega al rapporto col padre, ex calciatore: "Non mi ha creato pressioni, è stato calciatore ma ha fatto ben poco, ha fatto molto di più da allenatore. Quindi non mi ha creato pressioni, ha vissuto il calcio da dentro e sapeva di dover restare fuori dalla mia carriera. Questo non è da tutti”.