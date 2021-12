Dalla Cina arrivano brutte notizie per l'Inter. La pesante crisi economica del gruppo immobiliare cinese Evergrande può avere delle ricadute anche sulla società nerazzurra. Secondo quanto racconta Milano Finanza, l'agenzia internazionale di rating Fitch ha decretato il fallimento del colosso asiatico che che aveva ancora delle gravose pendenze non sanate.



L'INVESTIMENTO - Tra queste, come racconta anche il Corriere dello Sport ci sono circa 2,6 miliardi di euro che il presidente cinese Zhang Jindong aveva investito sottoscrivendo nel 2017 azioni classe A di Evergrande Real Estate, rientrando in un'operazione di raccolta di capitali sul mercato. Quattro anni fa il settore immobiliare cinese era in forte ascesa, la prospettiva era di guadagni importanti; negli ultimi anni però il raffreddamento dell'economia cinese ha modificato lo scenario. E ora, in caso di default di Evergrande, il numero uno dell'Inter perderebbe quei 2,6 miliardi di euro investiti all'epoca.



LA RINUNCIA - Un problema non da poco per il presidente nerazzurro, che nel 2020 aveva rinegoziato l'accordo rinunciando alla restituzione del finanziamento e mantenendo la partecipazione immobilizzata, per evitare una crisi di liquidità di Evergrande. La situazione che si sta delineando, però, influisce - e non poco - anche sul debito in aumento di Suning: prima delle ultime notizie riportate da Fitch, secondo il quale non è scontato che un intervento del Governo di Pechino possa salvare lo scenario, nei mesi scorsi c'è stato un importante crollo del valore delle quote in possesso della controllante dell'Inter.