Inter, Facchetti jr risponde a Pioli: 'Caro Stefano, dovevi ricordare anche che…'

7 minuti fa



Gli strascichi del derby Scudetto non accennano a svanire. Battendo il Milan, l'Inter si è assicurata il ventesimo tricolore, quello della stella. Oggi Stefano Pioli è tornato su quanto accaduto a San Siro lunedì scorso: "L'Inter è da quattro anni la squadra più forte del campionato e ha vinto solo due Scudetti. Noi non siamo mai stati la squadra più forte del campionato".



LA RISPOSTA - Dichiarazioni che hanno lasciato interdetti i tifosi nerazzurri, ma anche qualche rossonero. Tra i primi c'è anche Gianfelice Facchetti, figlio di Giacinto, ex capitano e bandiera del club. Questa la sua risposta: "Caro Stefano, dovevi ricordare anche che per due volte non siamo entrati nella tua area rispettivamente per ben 4 e 7 minuti... bastava dire, complimenti Inter! Sarà per la prossima volta...".