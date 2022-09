Intervenuto a LaPresse, Gianfelice Facchetti, figlio di Giacinto Facchetti, esprime la propria opinione in merito al progetto del nuovo stadio, portato avanti da Inter e Milan.



"La direzione verso cui si sta andando è quella del tifoso visto ormai come un cliente, con lo stadio che diventa un lusso che possono permettersi in pochi. Non c'è più la fidelizzazione che certi numeri allo stadio permettono. Una forma più partecipativa che garantisce il suo essere popolare"