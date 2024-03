Inter, fari accesi in Eredivisie: Marotta pensa a Sugawara

Pasquale Guarro

Ai ranghi di partenza la rosa dell’Inter non presentava lacune e Simone Inzaghi era soddisfatto di poter contare su almeno un cambio per ogni ruolo. La falla nel sistema è nata con l’infortunio di Cuadrado e qual punto in viale della Liberazione, visti i lunghi tempi di recupero previsti per il colombiano, hanno deciso di intervenire sul mercato anticipando l’operazione Buchanan, che i nerazzurri avrebbero comunque voluto perfezionare a giugno. La trattativa che ha portato il canadese a Milano va vista come una di quelle opportunità da cogliere al momento giusto e anche il prezzo del suo cartellino, non altissimo, ha convinto l’Inter a scommetterci.



RITORNO DI FIAMMA - Ma il fascicolo Buchanan non era l’unico presente sulla scrivania di Piero Ausilio, accanto al nome del canadese figurava anche un altro profilo che gli uomini mercato nerazzurri seguono da molto tempo: parliamo dell’esterno giapponese Yukinari Sugawara, di proprietà dell’AZ. Esterno di destra, il calciatore classe 2000 è stato a lungo un’idea, ma la sua candidatura è caduta quando i nerazzurri hanno deciso di investire su Buchanan. Ad oggi Sugawara non troverebbe spazio nell’attuale rosa, ma il mercato è imprevedibile e se qualcosa dovesse cambiare, in cima alla lista questa volta ci sarebbe proprio il suo nome.



QUANTO COSTA - Sugawara è uno dei pilastri dell’AZ e quest’anno può già vantare 7 assist e 1 gol in stagione. La sua valutazione si aggira tra i 10 e i 15 milioni di euro e in passato si sono diffuse voci circa un possibile interesse di West Ham, Liverpool e Sporting Lisbona. Ritenuto perfetto per il gioco a tutta fascia, Sugawara potrebbe tornare ad essere una priorità per l’Inter se a giugno il mercato potrebbe modificare l’attuale rosa a disposizione di Inzaghi. Riflettori puntati sul calciatore giapponese.