Massimiliano Farris, vice di Simone Inzaghi che ha perso la voce, si è presentato ai microfoni di Sky dopo la vittoria dell’Inter sulla Salernitana:



“Ci aspettavamo questo perché avevamo solo bisogno di una scintilla per ripartire. L’atteggiamento coraggioso della Salernitana non ci ha colti di sorpresa, veder gioire Lautaro e Dzeko ci ha riempiti di felicità”.



LAVORO - “La parola lavoro in questo periodo non ci è stata molto familiare, ci sono stati veramente troppi impegni ravvicinati per lavorare. Il lavoro semmai è stato psicologico, i dati fisici non sono mai calati. Ci siamo affidati alla forza del gruppo e oggi finalmente siamo tornati”.



MEZZALI – “I cambi di posizione di Barella e Calhanoglu sono dovuti alle varie azioni e partite. Ci siamo resi conto che questa squadra ha bisogno di giocare, contro il Milan ci siamo snaturati perché non abbiamo controllato il gioco. Abbiamo riportato al centro la mobilità dei nostri tre centrocampisti”.



LIVERPOOL – “Sappiamo che ribaltarla non sarà facile, ma ci aspettiamo la prestazione. Le motivazioni non mancheranno, dobbiamo fornire una prova da Inter e non dimenticarci di quello che abbiamo fatto, perché siamo sempre gli stessi. La società ci è stata molto vicina, siamo gli unici che hanno in mano la propria sorte. Vincendole tutte, siamo sicuri di vincere noi”.



BROZOVIC – “Ormai Marcelo ha sempre un uomo incollato addosso. Lui è uno a cui piace andare a prendere il pallone, quando si libera centralmente crea spazio per le mezze ali e oggi i compagni lo hanno aiutato”.