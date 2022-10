Le priorità hanno portato altrove perché quando le risorse sono limitate è necessario fare delle scelte ragionando sulle esigenze del momento, ma da diversi mesi gli scout nerazzurri seguono un calciatore che ormai è sulla bocca di tutti. Parliamo di Antonio Nusa, classe 2005 del Club Brugge, giocatore che pare destinato a diventare uno dei prossimi fenomeni del calcio europeo. Madre norvegese e padre nigeriano, Nusa è un attaccante di gran talento, dotato di ottima tecnica e dribbling fulminante, al punto da essere stato soprannominato il Neymar della Scandinavia.

- Una. L’Inter continua a seguirlo con molto interesse, ma nel frattempo, passato al Milan la scorsa estate. Sui costi della possibile operazione non c’è alcuna certezza, quello che invece è sicuro, è che il suo entourage vorrebbe farlo crescere gradualmente e per questo la possibilità di passare dal campionato italiano non è da escludere a priori.

C’È GIÀ IL SUO TIMBRO - Nusa intanto brucia le tappe e grazie al gol realizzato in Champions nel mese di settembre è diventato il secondo calciatore più giovane di sempre ad iscriversi nel tabellino di una partita della competizione per club più importante d’Europa. Un biglietto da visita niente male per un ragazzo del 2005 che si ispira a Neymar: “Mi piace perché crea il caos con i suoi dribbling. Cerco di farlo anche io, è il mio modello”. L’Inter osserva, non è l’unica. Anzi… Il Brugge può già sfregarsi le mani.