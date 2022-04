La Serie A si appresta a vivere uno dei momenti più attesi della stagione con un Derby d’Italia, il 231° della lunga storia calcistica di casa nostra, che può condizionare seriamente le future aspettative di due squadre che – si legge in una nota - attualmente occupano la terza e quarta posizione in classifica e che proveranno a rimanere nella scia di Milan e Napoli. Questa volta la sfida tra Juventus e Inter, il match clou della 31a giornata è in calendario all’Allianz Stadium di Torino con il fischio d’inizio previsto alle 20:45. Attualmente i nerazzurri precedono di un punto in classifica i bianconeri a cinquantanove ma devono recuperare ancora la partita con il Bologna. Particolarmente differente il recente percorso della due formazioni. La squadra di Allegri è reduce da ben sedici risultati utili consecutivi e da un poker di vittorie nelle ultime quattro uscite in campionato, ben altro percorso rispetto al disastroso avvio di stagione. Di contro i campioni d’Italia hanno raccolto appena sei punti dei quindici disponibili nelle ultime cinque gare di campionato e che hanno ridimensionato la percentuale di poter bissare il successo tricolore della scorsa stagione. Si ritroveranno in campo ottanta giorni dopo la finale di Supercoppa decisa ad un passo dai rigori da un gol di Sanchez al 121° per il 2 a 1 finale. In parità si concluse, invece, la gara di andata del 24 ottobre scorso quando Dybala all’89° trasformando un rigore evitò la sconfitta alla propria squadra in svantaggio già dal 17° per un gol del bosniaco Edin Džeko. Per l’occasione l’allenatore della Juve Massimiliano Allegri tornerà a disporre di Chiellini al centro della difesa affiancato da De Ligt e dovrebbe proporre a destra Danilo e De Sciglio a sinistra. Disponibile anche Zakaria che affiancherà Locatelli a centrocampo con Quadrado ad agire sulla destra e Rabiot sul versante opposto. A completare l’undici in campo il tandem d’attacco che potrebbe essere formato da Vlahovic e Morata. Sul versante opposto Simone Inzaghi potrebbe riaffidare la regia della squadra a Brozovic affiancato da Barella a centrocampo con Dumfries e Calhanoglu laterali. Agiranno alle spalle del tandem d’attacco Lautaro Martinez e Džeko ai quali proveranno ad offrire palloni da finalizzare. Il pacchetto arretrato, infine, avrà Handanovic l’estremo difensore, Skriniar centrale e D’Ambrosio terzino destro e Bastoni sulla corsia opposta. Per gli analisti non è gara da tripla ed ipotizzano una possibile reazione orgogliosa dell’Inter data per favorita ma con un 2 alto a 2,53, non distante dall’1 della Signora proposto a 2,80 e con l’X che moltiplica per 3,25.