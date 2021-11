Intervenuto negli studi di Pressing, l'ex difensore dell'Inter, Riccardo Ferri, ha espresso la propria opinione sul derby appena giocato.



"Milan e Inter sono due squadre che cercano sempre di fare la partita: tante occasioni e tanta intensità. Ci siamo dimenticati dell'impegno di Coppa. Derby bello, con duelli e situazioni che si capovolgevano. Meglio di così non poteva andare. I rimpianti restano, perché l'Inter poteva vincere per quanto creato. Il rigore? Ci sono 2-3 calciatori designati, poi al momento si decide. Il gesto di Calhanoglu? Non mi va di fare il moralista: poteva evitare quel gesto".