Intervistato da Adnkronos, l'ex calciatore dell'Inter, Luis Figo, esprime la propria opinione sulla squadra di Antonio Conte, in corsa per lo scudetto.



“L’impatto di Conte? Nessuno ti può assicurare i risultati ma per la sua esperienza e il suo passato mi aspettavo questo impatto. La speranza è che possa fare bene, conosce il campionato ma è sempre difficile competere con la grande organizzazione della Juve. L’Inter deve essere regolare e poi speriamo bene. Se mi sarebbe piaciuto avere Conte come allenatore? Solo se non mi avrebbe fatto correre troppo. Quale calciatore mi piace di più in questa Inter? Lautaro è forte, come anche la difesa. Credo che in generale stiano facendo bene. Lukaku ha avuto un grande impatto, si è trovato bene in questa squadra che ha tanti elementi con esperienza internazionale, l’importante è che giochino da squadra”.