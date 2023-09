Nonostante le smentite e la volontà di Zhang di rimanere al comando dell'Inter rifinanziando il debito con Oaktree, negli ambienti finanziari attorno al club nerazzurro c'è fiducia sul cambio di proprietà. In particolare Raine Group, la banca incaricata dal presidente di cercare un acquirente, si sente quasi sul rettilineo finale per il passaggio delle quote di maggioranza al fondo saudita interessato all'Inter. A riportarlo è il quotidiano Tuttosport.