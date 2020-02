Quale futuro per Dalbert? L'esterno mancino brasiliano si sta rilanciando, dopo una stagione difficile, con la maglia della Fiorentina, dove è arrivato in prestito secco dall'Inter. Nei prossimi giorni è in programma un incontro tra il club nerazzurro e quello viola per parlare del futuro dell'ex Nizza, con Marotta e Ausilio che hanno già deciso il suo futuro: anche se dovesse rientrare alla base, verrebbe messo sul mercato. Non sol Dalbert però, c'è anche da parlare del destino di Cristiano Biraghi, in prestito con diritto di riscatto: e qui la questione è in divenire...