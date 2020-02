Un anno fa, di questi tempo, Armando Izzo si metteva in luce per le qualità delle prestazioni, tanto che a fine marzo Roberto Mancini lo ha anche fatto esordire in Nazionale. Il difensore tenace, grintoso, difficile da superare per gli avversari, capace anche di andare in gol con una buona frequenza, ora sembra essersi perso: con il Torino ha collezionato una serie di prestazioni insufficienti, oltre che due cartellini rossi nelle ultime due partite casalinghe, prima contro nel disastroso match contro l’Atalanta, poi in quello contro la Sampdoria.



IZZO PUO' PARTIRE - Il calo di rendimento di Izzo non è certo passato inosservato ai tifosi granata, tanto che il difensore nelle ultime ore è stato costretto a chiudere i commenti al proprio profilo Instagram (oltre che eliminare gli ultimi post) a causa delle tante critiche e anche insulti ricevuti. Qualcosa sembra essersi rotto tra il giocatore e l’ambiente granata in generale, tanto che una sua partenza a fine campionato sembra essere sempre più probabile. Soprattutto se il Torino non dovesse giocare una coppa europea nella prossima stagione (cosa che ad oggi sembra improbabile). Nonostante gli ultimi mesi al di sotto delle sue possibilità, Izzo continua ad attirare su di sé l’attenzione di diversi addetti ai lavori e società: tra queste c’è anche l’Inter, con Antonio Conte che apprezza un difensore come il granata bravo nel giocare in una difesa a tre.



EUROPEO A RISCHIO - Prima di pensare al mercato estivo, il difensore deve però ritornare concentrato sul Torino, perché stagione negativa con la maglia granata potrebbe costargli una chiamata in Nazionale per il prossimo Europeo: la concorrenza in difesa era già folta - con i vari Leonardo Bonucci, Francesco Acerbi, Alessio Romagnoli e Gianluca Mancini - ora con il ritorno ormai prossimo di Giorgio Chiellini, per Izzo sarà ancora più complicato convincere il ct Roberto Mancini a inserirlo nell’elenco dei 23 convocati per Euro 2020.