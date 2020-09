della partita dopo essere stati costretti ad inseguire due volte ed essere stati a lungo in balia di una bella Fiorentina.festeggia i primi 3 punti del suo campionato e, oltre agli autori dei gol,Proteso in uscita salva su Kouamé lanciato a rete.Ribery lo fa impazzire, lo ubriaca. Rimane in piedi per miracolo ma quando il francese lasci il campo trova l'energia per il guizzo che regala all'Inter i tre punti.Il migliore della retroguardia.Dorme su due dei tre gol subitiNel primo tempo si rende pericoloso con una spaccata in area avversaria, ma il pallone finisce alto. Potrebbe essere più preciso, tatticamente e tecnicamente, quando Brozovic pesca un suo taglio ma il tiro finisce alto.(Dal 33’ s.t.Subito in partita, avvia l'azione del 3-3)Transizione di 40 metri palla al piede per trasformare l’azione da difensiva a offensiva, scarico su Lautaro a pareggio nerazzurro.(Dal 30’ s.t.Non quello dei tempi migliori. Disordinato, anche se a tratti si accende e fa buone cose.(Dal 29’ s.t.Entra in campo con enorme personalità e si fa vedere in ogni zona di campo.Legge con enorme astuzia l’imbucata di Castrovilli per Kouamé e con un grande intervento salva i suoi dal doppio svantaggio. Un gesto che salva una prestazione altrimenti insufficiente.(Dal 19’ s.t.: C'è chi si chiede se quando corre poggi i piedi a terra. Un missile. Suo l'assist per Lukaku)Lezioso, poco pragmatico.(Dal 19’ s.t.Entra e incide immediatamente).Si ritrova Caceres francobollato addosso e deve giocare spalle alla porta per quasi tutto il match. Sbaglia un gol clamoroso e diversi palloni. Realizza il 3-3 davanti alla linea di porta.Primo gol da campione, poi trova il raddoppio con un pizzico di fortuna, ma il modo in cui tiene lontano Amrabat è da centravanti navigato.Tre punti all'esordio, ma in quasi 90' non trova la formula per arginare Ribery. Si salva con i cambi.Miracoloso su Lukaku e bravo sul tiro dalla distanza di Barella.Sfiora il gol sovrastando D’Ambrosio. Non sfigura sotto gli occhi di Ausilio e Marotta, che lo studiano.Risulta l'anello debole della retroguardia viola.L’intervento su Lautaro è provvidenziale e salva i suoi da un gol certo. Limita il centravanti belga per tutta la durata del match.Schierato da Iachini a tutta fascia, trova il gol del 3-2 in contropiede.(Dal 24’ s.t.Non offre lo stesso contributo di Chiesa).Da interno di centrocampo aiuto molto nel pressing e offre a Kouamé un assist solo da spingere in rete.(Dal 16’ s.t.Scolastico)Ordinato e tosto, ma sull'1-1 nerazzurro potrebbe essere più lesto nel mettere il piedino.Conferma il buon momento di forma e trova il secondo gol consecutivo.Torna da ex e disegna la parabola che porta al vantaggio della Fiorentina.Indossa scarpini magici che sfornano assist da ogni zona del campo. Fa impazzire gli avversari con giocate leziose ma mai fini a se stesse. Un campione fantastico che esce applaudito dai mille di San Siro.(Dal 38’ s.t. Cutrone: s.v.)Spunta alle spalle dell’esperto Kolarov e dopo un rimpallo fortunoso riceve palla da Bonaventura e realizza l’1-0 per i suoi. Generoso, si muove su tutto il fronte d’attacco.(Dal 16’ s.t.: Divora il gol che avrebbe chiuso i conti e perde D'Ambrosio sul gol del definitivo vantaggio nerazzurro).Sbaglia tutti i cambi e perde la partita.