: Respinge la conclusione di Castrovilli in stile rivedibile e il pallone sbatte su Bastoni che quasi rischia l’autogol, ma sulla stessa azione è felino nel rialzarsi e smanaccia, evitando il tap in di Cabral. Respinge ancora centralmente anche il colpo di testa di Cabral e questa volta sul pallone si avventa Bonaventura che fa l’1-0.: Soffre più del dovuto i movimenti di Saponara ed è lui a perderselo quando penetra in area, procurando a Ikone l’occasione da gol che il francese divora incredibilmente.: Prima da centrale e poi da braccetto, senza particolari sbavature.: Vede lo scatto di Lukaku e lo premia con un bel lancio in profondità, il belga litiga un po’ col pallone e spreca tutto. Scambia con Correa, guadagna il fondo, penetra in area e serve a Lukaku un pallone solo da spingere in rete, con Terracciano battuto, ma il centravanti manda a lato. C’è lui su Bonaventura, me viene tradito dalla smanacciata di Onana, che recapita il pallone al centrocampista viola. Sbaglia movimento e spalanca un’autostrada a Ikone, che sbaglia la sua seconda grande occasione.(Dal 18’ s.t.: Sembrava destinato a una maglia da titolare ma entra solo nella ripresa e per il tempo che sta in campo non sbaglia niente).: Asfalta Biraghi per tutto il primo tempo e serve a Lukaku due palloni preziosi, che il belga avrebbe potuto e dovuto trasformare in due gol. Gioca una buona partita, con una sola macchia, quella mancata conclusione al 20’ della ripresa, dopo essere penetrato bene in area di rigore. Buono anche il cross per Bellanova, che però trova Terracciano sulla sua strada.: Raccoglie una respinta della barriera su punizione di Brozovic ed esplode un esterno destro che si stampa all’incrocio dei pali. In fase di possesso è meno presente del solito e anche gli inserimenti latitano.: Immagina e trova un gran corridoio che manda in contropiede Dumfries e Lukaku, ma i due sprecano tutto. Disegna un bel cross per Gosens, che colpisce al volo di interno sinistro, mandando alto il pallone.(Dal 33’ s.t.: Slalomeggia alla Tomba, arriva in area, mette a sedere il difensore e trova Terracciano, si coordina in rovesciata sulla respinta del portiere, ma il pallone colpisce l’esterno della rete.(Dal 33’ s.t.: Prende bene il tempo e incorna sul primo palo cross dalla sinistra di Brozovic, ma il colpo di testa manda il pallone alto sopra la traversa. Il croato gli offre un’altra opportunità, questa volta il cross è sul secondo palo e il tedesco colpisce al volo, ma il risultato non cambia. Perde il duello aereo con Cabral e dalla deviazione di Onana nasce il vantaggio Viola.(Dal 18’ s.t.: Anticipa il difensore e impatta il cross di Dumfries, ma trova una gran risposta di Terracciano: Riesce a bucare la difesa della Fiorentina e si invola sul lancio di Bastoni, ma sul più bello si lascia recuperare da Igor, mostrando che lo scatto non è ancora quello dei tempi migliori. Riesce a fare addirittura peggio quando Dumfries lo cerca e lo trova in area di rigore, ma impiega circa un lustro per coordinarsi e tutto sfuma. Al 5’ della ripresa la combina davvero grossa: Bastoni gli offre un cioccolatino sulla linea di porta, il belga impatta male il pallone e spedisce a lato divorandosi il più classico dei gol a porta vuota.: Fa infuriare tutti per il modo in cui lascia andare indisturbato Castrovilli alla conclusione, il tiro a giro del centrocampista lambisce il palo alla destra di Onana.(Dal 18’ s.t.: Entra con discreto piglio, ma non riesce mai a pungere): L’Inter crea tanto e spreca ancora di più. Un gol nelle ultime 4 partite, su rigore. Decima sconfitta in campionato.Mura Mkhitaryan da due passi, arrivato in area dopo una bellissima azione personale. Miracoloso sulla conclusione ravvicinata di Bellanova.: Più timido del solito, l’Inter sfonda un paio di volte dalla sua parte, alla fine resiste.: Dietro scricchiola non poco. Bella la conclusione dalla distanza, forte ma non sufficientemente precisa. Esce per un problema fisico).(Dal 1’ s.t.: Entra per l’infortunato Martinez Quarta e se la vede con Lautaro, senza sfigurare).: Una calamita, sembra arrivare su tutti i palloni, respingendo tutti i pericoli più seri.Soffre moltissimo le avanzate di Dumfries e si vede poco e niente in fase offensiva.: Riceve da Saponara e lascia partire il destro dal limite, ma la conclusione è timida e imprecisa. Poi si ricorda che contro l’Inter fa spesso belle figura e nella ripresa si veste da rapace per approfittare della respinta di Onana e anticipare Bastoni per il gol del vantaggio viola. Meraviglioso l’assist d’esterno destro per Ikone, che però sbaglia tutto.Mandragora 6,5: Poco dopo la mezz’ora si vede con una forte conclusione dalla distanza, che però non è altrettanto precisa. Si fa sentire finché ne ha, poi Italiano cambia la squadra.(Dal 31’ s.t.: Sbaglia un gol fatto, lisciando una palla vagante sulla linea di porta. Incredibile. Servito da Bonaventura, trova un’altra grande chance, ma sbaglia per la seconda volta.(Dal 31’ s.t.: Calcia di prima intenzione ma trova la pronta risposta di Onana. Con tenacia e abnegazione rincorre Lukaku fino all’interno della propria area e mura in angolo la conclusione del belga.(Dal 21’ s.t.: Entra per dare un po’ di peso al centrocampo e nel finale la sua presenza risulta importante).: Mette in seria difficoltà Darmian. Dal suo lato sbocciano idee ed è lui a servire ad Ikone l’assist malamente sprecato dal francese.(Dal 21’ s.t.Riesce ad allungare bene la squadra ed entra subito con ottima personalità): Sembrava sonnecchiare, poi si avventa sul calcio d’angolo anticipando Gosens e obbligando Onana alla parata che porta all’1-0 di Bonaventura.: Crea e concede, se la gioca a viso aperto e alla fine torna a Firenze con tre punti in tasca. La sua Fiorentina riprende da dove aveva lasciato.