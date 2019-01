La Fiorentina cerca un centrocampista sul mercato. Il West Ham fa marcia indietro per Obiang, cercato anche dal Lille. Secondo la Gazzetta dello Sport, il dirigente viola Corvino ha messo gli occhi su Hamed Junior Traorè dell'Empoli, seguito pure dall'Inter. Nuovi contatti per Vuskovic (Hajduk), destinato al momento a rinforzare il settore giovanile. Diks ha due richieste: Feyenoord e Standard Liegi.



L’Empoli per l’attacco valuta sempre Thereau, chiuso alla Fiorentina e Lapadula (Genoa, l’ex Milan ora è più orientato verso l’Udinese, dove il giovane attaccante Aly Mallé può finire in prestito al Grasshopper). Il Genoa rilancia per Krunic dell’Empoli, primo obiettivo per il centrocampo. Il presidente dei liguri Preziosi sta per alzare l’offerta ai toscani a 7 milioni (Corsi ne chiede 10 per il suo gioiello). Le parti sono comunque a lavoro per trovare un accordo. Per la mediana mirino puntato anche su Zurkowski del Gornik (affare in possibile sinergia con la Juventus). ​Prandelli ha bloccato la partenza di Zukanovic.