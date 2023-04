Il tempo di André Onana a San Siro potrebbe durare molto meno del previsto. Il portiere camerunense è arrivato a Milano la scorsa estate dall'Ajax ed ha avuto un ottimo impatto. Però, la necessita di fare cassa del club nerazzurro, prevede dei 'sacrifici' e il neo estremo difensore può essere il prescelto. Su di lui è forte il pressing del Chelsea. Come riporta la Gazzetta dello Sport, la valutazione del numero uno è di circa 40 milioni di euro. Una plusvalenza non male, dal momento in cui è arrivato gratis dall'Olanda. Il ventisettenne, come riporta il quotidiano, è molto attratto dall'idea di giocare in Premier League.