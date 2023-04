André Onana è uno dei protagonisti della stagione dell'Inter e della cavalcata Champions in particolare, ma il suo futuro resta un piccolo ma importante punto di domanda.



Il portiere camerunese piace tantissimo a Chelsea e Manchester United e, essendo arrivato a parametro zero la scorsa estate, rappresenta per il club nerazzurro una possibilità concreta di generare plusvalenza.



Secondo Tuttosport, per questo motivo, l'Inter ascolterà le offerte che arriveranno per lui, ma non darà il via libera ad una cessione per non meno di 50 milioni di euro.