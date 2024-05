Inter, Forbes assicura: 'Niente fallimento, solo un importante cambio societario'

La deadline è sempre più vicina, ma per il futuro dell'Inter arrivano sempre più certezze. La diatriba fra Steven Zhang e il fondo Oaktree, o meglio fra Suning e il fondo americano finirà oggi e, salvo sorprese, culminerà con l'escussione del pegno del 99,6% delle quote societarie.Tante le voci che si rincorrono sul futuro del club, ma anche oltre oceano arrivano rassicurazioni per le preoccupazioni dei tifosi interisti. A prendere parola è il noto magazine economico Forbes che parlando di ciò che aspetta l'Inter allontana ogni spettro di un possibile fallimento.

Solo un cambio in società, così viene descritto il passaggio di quote: "L'Inter non rischia il fallimento, ma sta andando incontro ad un importante cambio societario che vedrà il fondo americano Oaktree prendere il comando del club".