. Annunciato nell'undici titolare per la sfida del Franchi contro la Fiorentina, il centrocampista nerazzurro è stato costretto al forfait. Al suo posto, come annunciato ufficialmente dall'Inter, in campoSin qui, in questa stagione, l'ex Sassuolo ha totalizzato 9 presenze, di cui solo una da titolare. A inizio annata è stato ai box per diverse partite a causa di un problema muscolare.​