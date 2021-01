Il futuro del Papu Gomez è ancora tutto da decidere. Stando ai betting analyst, infatti, potrebbe esserci un nuovo ribaltone. A dicembre, quando fu scoperta la frattura tra il capitano e Gasperini, la permanenza all’Atalanta era quotata a 7,00, mentre ora si trova a 4,50 (dopo aver toccato, nei giorni scorsi, il 3,50). In leggera salita l’opzione Juventus, passata da 5,00 a 5,50 in pochi giorni (a dicembre era data addirittura a 25,00). Il rialzo della quota juventina conferma sempre l’ipotesi l’Inter, che insieme alla permanenza a Bergamo è l’opzione più probabile e si gioca a 4,50, anche se ad inizio gennaio valeva 2,75 e 8,00 a dicembre. Ma attenzione alla pista estera. I bookmaker, infatti, hanno inserito in tabellone anche il Siviglia: la quota è a 5,50.