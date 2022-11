Le prestazioni di Mouctar Diakhaby, 25enne difensore del Valencia, non sono passate inosservate. Sul calciatore guineano, come riporta Mundo Deportivo, si starebbe muovendo l’Inter, che vuole anticipare la concorrenza di numerosi club di Serie A. Il Valencia, dal canto suo, non ascolterà offerte al di sotto dei 15 milioni.