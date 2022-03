Intervistato da Dazn, il centrocampista del Sassuolo, Davide Frattesi, ha elogiato le qualità del calciatore dell'Inter, Nicolò Barella.



"Barella è il top del ruolo nel campionato. Per quanto è bravo potrebbe fare anche più gol. E' nettamente il più forte in Italia in questo momento. Se potessi gli ruberei l'intensità e la capacità di assist. A me capita, se non sono in forma, che al 70' ho i crampi. Non so ancora gestirmi".