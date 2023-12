Il centrocampista dell'Inter Davide Frattesi si racconta a Rivista Undici, spiegando così il suo carattere e il suo trasferimento: "Sono un animale da competizione? Nel calcio sono sempre stato così: è uno switch, divento iper-competitivo. È una cosa che mi dà una spinta in più. Anche se a volte sono poco paziente: per esempio due anni fa, quando volevo andare via dal Sassuolo. Probabilmente non era ancora il momento, sono stati bravi Carnevali e il mio procuratore a convincermi a restare. È stata la scelta giusta, e infatti la grande stagione dell'anno successivo è stata una conseguenza naturale".