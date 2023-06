Robin Gosens può tornare in patria. L'esterno sinistro è nel mirino dell'Union Berlino, pronto a pagare 20 milioni di euro all'Inter. Cifra che, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri girerebbero al Sassuolo (più l'attaccante Mulattieri rientrato dal prestito al Frosinone e valutato una quindicina di milioni) per il centrocampista Davide Frattesi. Quest'ultimo ha già accettato un contratto per le prossime 5 stagioni da 2,5 milioni di euro netti all'anno. La formula sarà quella del prestito con riscatto.